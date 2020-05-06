Sosyal mesafe aralığı kaç metre olmalı?

ABD’de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) yaptığı bir araştırmada birçok ülke tarafından tavsiye edilen 2 metrelik sosyal mesafe uygulamasının yeterli olmadığı ortaya konuldu. Buna göre, Covid-19 ile enfekte olan birinin hapşırığı ya da güçlü bir öksürüğü 8 metreye kadar yayılabiliyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD’de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), yeni tip corona virüsün havada nasıl bir yol izlediğini gösteren bir ağır çekim videosu hazırladı.

Sağlıklı bir insanın hapşırma anının kaydedildiği video klip 25 saniyeden bir buçuk dakikaya kadar yavaşlatıldı. Bilim insanları, nemli ve sıcak bir atmosferde öksürük ve hapşırmalarla atılan viral damlacıkların, saniyede 10 ile 30 metre arasında bir hızla seyahat edebileceğini gösterdi.

Sosyal mesafe işe yarıyor mu?

1918 İspanyol gribi ve 2014 Ebola epidemisi gibi salgınlarda sosyal teması azaltmanın virüsün yayılma hızını azalttığına dair bilimsel veriler bulunuyor. Covid-19'un tam olarak nasıl yayıldığı bilinmiyor ama koronavirüs ailesindeki benzer virüslerin ağırlıklı olarak öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burundan çıkan damlacıkların yüzeylere ve insanların ellerine yapışması yoluyla bulaştığı biliniyor.

Sosyal teması azaltmak için ne yapmalı, ne yapmamalı?

Sosyal teması azaltmak için idareciler tarafından alınan kararların yanı sıra bireylerde bazı önlemler alabilir.

Eğer evden çalışmanız mümkünse işyerinize gitmeyin.

Spor salonu, restoran, festivaller, konserler gibi çok sayıda insanın bir araya geldiği ortamlardan uzak durun

Özellikle bağışık sisteminiz zayıfsa otobüs, tren, uçak ve feribot gibi toplu taşıma araçlarını kullanmayın

Hazır yemek alacaksanız dışarda yemek yerine paket yaptırmayı tercih edin. Eve servis daha iyi bir çözüm yolu olabilir ama bunda da sosyal teması azaltmak için dağıtıcıdan paketi kapının önüne bırakmasını isteyebilirsiniz

Temel ihtiyaçlarınız için markete gitmeniz gerekiyorsa sakin saatleri tercih edin ve diğer insanlarla aranıza en az 1 metre mesafe koymaya çalışın

Ayrıca ortak kullanılan yüzeylere temasınızdan önce ve sonra ellerini temizleyin. Böylece sizden bir başkasına ve başkasından size virüs bulaşma ihtimalini azaltmış olursunuz.

Okullar tatil olduğunuzda çocuklarını kreş ya da bakımevlerine bırakmayın. Okulların tatil edilmesinin amacı zaten çocukları birbirlerinden uzaklaştırmak.

İşe gitmek zorunda olanlar ise işyerlerinde bir arada çalışan sayısı olabildiğince azaltmalı

Fiziksel katılımlı toplantılar olabildiğince azaltılmalı

Yemekler mümkün olduğunca bir arada yenmemeli