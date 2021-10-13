Sosyal medyayı sallayan klip: İtemem ben otobüs

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT araçları, yaşanan arızalar sebebi ile İstanbulluya çile oldu.

İstanbul'a her gün yeni bir sürpriz yaşatan CHP'li İmamoğlu, işbilmezliği ile İETT otobüslerini de yönetmedi. Gün be gün yaşanan arızalar, İstanbulluyu çileden çıkarttı. Kimi zaman vatandaşlar arızalanan İETT otobüslerini iteklemek zorunda kaldı.

'Biraz da bize bak beklesin Yunanistan'

Sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt, İETT'de yaşanan arızaları esprili bir uslüpla tiye alarak, video klip hazırladı. Klibine 'İtemem ben otobüs' adını veren Frankfurt'un videosu sosyal medyada viral oldu.

İtemem ben otobüs

Zaten yüküm çok fazla

İtemem ben otobüs

Belimde var bir kayma

Ne işin var Erzurum'da, Trabzon'da, Bayburt'ta

Dumanlar tütüyor İstanbul yanmakta

Yok mu sende hiç vicdan?

Vicdansızsın başkan

Biraz da bize bak

Beklesin Yunanistan

Amcalar teyzeler

Elbette söverler

Bir elde poşetle

Otobüs iterler