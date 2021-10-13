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Gündem Sosyal medyayı sallayan klip: İtemem ben otobüs
Gündem

Sosyal medyayı sallayan klip: İtemem ben otobüs

Sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt, işbilmez CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT araçlarında yaşanan arızaları, çektiği video kliple tiye aldı. Frankfurt'un klibi sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 01:08:00 - 2021-10-13 01:14:27

yeniakit.com.tr

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT araçları, yaşanan arızalar sebebi ile İstanbulluya çile oldu.

İstanbul'a her gün yeni bir sürpriz yaşatan CHP'li İmamoğlu, işbilmezliği ile İETT otobüslerini de yönetmedi. Gün be gün yaşanan arızalar, İstanbulluyu çileden çıkarttı. Kimi zaman vatandaşlar arızalanan İETT otobüslerini iteklemek zorunda kaldı.

'Biraz da bize bak beklesin Yunanistan'

Sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt, İETT'de yaşanan arızaları esprili bir uslüpla tiye alarak, video klip hazırladı. Klibine 'İtemem ben otobüs' adını veren Frankfurt'un videosu sosyal medyada viral oldu.

İtemem ben otobüs
Zaten yüküm çok fazla
İtemem ben otobüs
Belimde var bir kayma

Ne işin var Erzurum'da, Trabzon'da, Bayburt'ta
Dumanlar tütüyor İstanbul yanmakta
Yok mu sende hiç vicdan?
Vicdansızsın başkan

Biraz da bize bak
Beklesin Yunanistan

Amcalar teyzeler
Elbette söverler
Bir elde poşetle
Otobüs iterler

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