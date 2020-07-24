Sosyal medyayı sallamıştı... Ayasofya önündeki fotoğrafları beğeni topladı

Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması için Danıştay tarafından verilen karar, milyonlarca Müslüman'ı sevince gark etmişti.

Kararın ardından yapılan bir sokak röportajı, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girmişti. Yüzüne kadar dövmeleri olan bir genç, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını sevinçle karşılamış ve cuma namazı için camiye geleceğini söylemişti.

"Dövmeci" mahlasıyla tanınan genç, bugün Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için bölgedeki yerini aldı.

Sosyal medyada onlarca vatandaş, tebliğ maksadıyla, İslam'ın birleştirici tarafını anlatan ve af kapısının açık olduğunu hatırlatan mesajlar paylaşarak gence destek oldu.