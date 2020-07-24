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Yerel

Sosyal medyayı sallamıştı... Ayasofya önündeki fotoğrafları beğeni topladı

Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılma kararı sonrası verdiği röportaj ile viral olan genç, bugün cuma namazı için Ayasofya'ya koştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:08:00 -

Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması için Danıştay tarafından verilen karar, milyonlarca Müslüman'ı sevince gark etmişti. 

Kararın ardından yapılan bir sokak röportajı, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girmişti. Yüzüne kadar dövmeleri olan bir genç, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını sevinçle karşılamış ve cuma namazı için camiye geleceğini söylemişti.

"Dövmeci" mahlasıyla tanınan genç, bugün Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için bölgedeki yerini aldı.

Sosyal medyada onlarca vatandaş, tebliğ maksadıyla, İslam'ın birleştirici tarafını anlatan ve af kapısının açık olduğunu hatırlatan mesajlar paylaşarak gence destek oldu.

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Yorumlar

Ali

Mahmut efendi cemaatinden Allah razı olsun çok çalışmaları var böyle. Darbede de gözümün önünde şehit oldu biri. Arkadaşları sariklarini çıkararak tampon yaptılar. Sonradan öğrendim ki sarık zaten kefen niyetine sarılıyormus. Sürekli ölümü hatırlamak için. Gönülden tebrik ediyorum
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