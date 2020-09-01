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Siyaset Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf
Siyaset

Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak çok konuşulacak bir gafa imza attı. Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 21:27:00 - 2020-09-01 21:28:16

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, çok konuşulacak bir gafa imza attı.

Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını ifade etti. Öztrak'ın adeta itiraf niteliğindeki bu sözleri sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Öztrak'ı ti'ye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

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Yorumlar

haberci

Allah c.c. söyletiyor işte.
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Serdar

ALLAH Söyletti gafile.
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