Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak çok konuşulacak bir gafa imza attı. Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, çok konuşulacak bir gafa imza attı.
Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını ifade etti. Öztrak'ın adeta itiraf niteliğindeki bu sözleri sosyal medyada olay oldu.
Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Öztrak'ı ti'ye aldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları;