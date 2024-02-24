Sosyal medyaya izleyen bir daha izliyor! İmamoğlu’na haksızlık oluyor
Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya kullanıcısı “İmamoğlu’na haksızlık oluyor. Bu sefer onun projelerini anlattım.” Dediği videoyu izleyenler bir daha izliyor.
Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütük projelerini sıraladıktan sonra “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a yaptığı büyük projeleri sürekli anlatıyoruz fakat Ekrem İmamoğlu'na haksızlık oluyor, bu sefer onun projelerini anlattım” diyerek bir video paylaştı.
Videoyu izleyenler bir daha izliyor.
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