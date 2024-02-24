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Sosyal Medya Sosyal medyaya izleyen bir daha izliyor! İmamoğlu’na haksızlık oluyor
Sosyal Medya

Sosyal medyaya izleyen bir daha izliyor! İmamoğlu’na haksızlık oluyor

Yeniakit Publisher
2024-02-24 13:41:00 -

Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya kullanıcısı “İmamoğlu’na haksızlık oluyor. Bu sefer onun projelerini anlattım.” Dediği videoyu izleyenler bir daha izliyor.

Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütük projelerini sıraladıktan sonra “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a yaptığı büyük projeleri sürekli anlatıyoruz fakat Ekrem İmamoğlu'na haksızlık oluyor, bu sefer onun projelerini anlattım” diyerek bir video paylaştı.

Videoyu izleyenler bir daha izliyor.

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