Sosyal medyaya dikkat! Tehdit sanal tehlike gerçek

Eknolojinin gelişmesiyle hayatımızda büyük bir yer edinen sosyal medya, insanların sanal dünyadaki kişiliğini temsil ediyor. Giderek daha büyük bir çılgınlık haline gelen sosyal medyadaki birçok tehlike 7’den 70’e herkesi tehdit ediyor. Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok gibi uygulamaların mobil telefonlara girmesiyle birlikte insanların sosyal medyaya ayırdığı süre de giderek artıyor. 2021 Dijital Türkiye Raporu’na göre Türkiye’de kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği zaman günde ortalama 3 saat. Özellikle gençleri ve çocukları psikolojik anlamda kötü etkileyen sosyal medyada, kötü örnek, suça teşvik ve daha birçok sorun toplum yapımızı tehdit ediyor. Oxford Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre de sosyal medya kullanıcıları arasında zorbalık giderek artıyor.

Sosyal medyada geçen zaman 3 saat

Sosyal medyada genç, çocuk, yaşlı demeden her yaş grubundan kullanıcı bulunuyor. Hootsuite ve We Are Social iş birliğiyle yayınlanan 2021 Dijital Türkiye Raporu’na göre ülkemizdeki nüfusun yüzde 70,8’i sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Raporda paylaşılan verilere göre Türkiye’de kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği zaman ortalama 3 saat. Uzmanlara göre ise kişinin bağımlılık için günde 3 saatten fazlasını sosyal medyaya ayırması yeterli. Ülkemizde gittikçe derinleşen sosyal medya bağımlılığının tespit edilen zararları arasında, uyku bozukluğu, günlük işlerin aksaması, evlilik hayatında problemler, sosyal ilişkilerde kötüleşme gibi sorunlar yer alıyor.

Çağımızın negatif kanaat önderleri fenomenler

Sosyal medyanın hayatımıza kazandırdığı en önemli yeniliklerden birisi de fenomenler. Çağımızın negatif kanaat önderleri gibi görülen fenomenlik kavramı sosyal medyanın iş kolu haline gelmesini sağladı. Özellikle çocuklar ve gençlerden oluşan hayran kitlelerinin sosyal medyada peşinden sürükleyen fenomenlerin tehlikeli davranışları olumsuz örnek teşkil ediyor. Fuhşa, alkole, uyuşturucuya, küfre ve suça özendiren bazı fenomenler için birçok adli süreç başlatılmış ve anne-babalar uyarılmıştı. Takipçi kazanmak ve gelir elde etmek için çoğu zaman toplumsal kuralların dışında hareket eden fenomenler, sosyal medyadaki en büyük tehlikeler arasında yer alıyor.

Özellikle gençler tarafından daha fazla kullanılan sosyal medyada beğenilme tutkusu da giderek büyük bir psikolojik sorun haline geliyor. Sosyal medyayı adeta kendi varlıklarını ispatlama aracı haline getiren gençler ve çocuklar beğenilmek ve takipçilerini artırmak için mücadele ediyor. Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre sosyal medya kullanıcısı her üç gençten birisinin beden algısının bozulduğuna dikkat çekiliyor. Sonuçları intihara kadar varan beden algısının bozulması, dayatılan ‘güzellik ve estetiklik ölçüleri’ gelecek nesillerimizde ciddi psikolojik sorunlara neden oluyor.

5 kişiden 1'i bilişim zorbalığına maruz kalıyor

Sosyal medyadaki bilişim zorbalığına uğrayanların büyük bir kısmı cinsel saldırıya maruz kalırken birçok kişi de sosyal medyadan tehdit ve şantajla karşı karşıya kalıyor. Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre de sosyal medya kullanıcısı beş kişiden birisi bilişim zorbalığına maruz kalırken beş sosyal medya kullanıcından birisi de bilişim zorbalığı yapıyor. Öte yandan sanal suçların en yaygın olanı ise sosyal medya üzerinden başlatılan linçler. ‘Sosyal medya adaleti’ olarak bilinen sosyal medya kullanıcılarının yargının işine karışması ise sanal suç olarak değerlendiriliyor. Sosyal medyanın bilinçli kullanılmaması sonucunda birçok kişi ya yargısız infaz ediliyor ya da sanal linçe maruz kalıyor.