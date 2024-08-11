Sosyal medyaya damga vuran görüntüler: Üniversite okuduğunuzda cahil kalırsınız
Sosyal medyada üniversite okumanın ne işe yaradığı ile ilgili yapılan yorum kısa sürede viral hale geldi.
Edebiyat Cephesi isimli hesaptan paylaşılan bir videoda, gençlere hitaben ''Üniversite okursanız cahil kalırsınız'' söylemi en çok tartışılan konular arasına girdi. Kullanıcıların bolca yorum yaptığı video kısa sürede viral oldu.
Pasif alıcı oluyorsunuz
Üniversite okuyanların cahil kaldığını söyleyen yorumcu, gençlerin pasif kalarak hayatı kaçırdıklarını iddia etti. Binlerce beğeni alan yoruma çok sayıda destek geldi.