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Sosyal Medya Sosyal medyaya damga vuran görüntüler: Üniversite okuduğunuzda cahil kalırsınız
Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vuran görüntüler: Üniversite okuduğunuzda cahil kalırsınız

Yeniakit Publisher
2024-08-11 15:28:00 - 2024-08-11 15:51:05

Sosyal medyada üniversite okumanın ne işe yaradığı ile ilgili yapılan yorum kısa sürede viral hale geldi.

Edebiyat Cephesi isimli hesaptan paylaşılan bir  videoda, gençlere hitaben ''Üniversite okursanız cahil kalırsınız'' söylemi en çok tartışılan konular arasına girdi. Kullanıcıların bolca yorum yaptığı video kısa sürede viral oldu.

Pasif alıcı oluyorsunuz

Üniversite okuyanların cahil kaldığını söyleyen yorumcu, gençlerin pasif kalarak hayatı kaçırdıklarını iddia etti. Binlerce beğeni alan yoruma çok sayıda destek geldi.

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