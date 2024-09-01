  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mourinho'nun tepesinin tası attı! Kriz çıkaracak karar: Onları antrenmanda görmek istemiyorum

Devlet Bahçeli “Yapılsın” talimatını verdi. Bir tanesi de Emmoğlu için

İETT otobüsü yine kaza yaptı! Polis ve itfaiye olay yerinde

"Beyni emcüklenmiş geri zekalılar"

Real Madrid'in kafasına nihayet dank etti! Son beraberlik sonrası sinyali verdiler...

Dualar GAZZE için! Nöbet Saraçhane'de devam ediyor

Türkiye düşmanları korkmakta haklı! İlk milli hava füzesi gerekeni yaptı

Bakan Yerlikaya açıkladı! Nusaybin'de 2 alçak terörist sarı torbada

Irkçı ve faşizan davrandılar! Gururuyla oynadılar alay ettiler aşağıladılar Tekirdağ Belediyesi'nde mülakat skandalı: Mahkeme kararıyla belgelendi

Azerbaycanlı gardaşlarımızdan büyük ayıp! Yok artık daha neler
Spor Sosyal medyaya bile damga vurdu! Lig maçında hayrete düşüren istatistik
Spor

Sosyal medyaya bile damga vurdu! Lig maçında hayrete düşüren istatistik

Yeniakit Publisher
2024-09-01 17:17:00 -
Sosyal medyaya bile damga vurdu! Lig maçında hayrete düşüren istatistik

Trendyol 1. Lig'de Çorum Futbol Kulübü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin istatistikleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Trendyol 1. Lig'in 4.haftasında Çorum FK sahasında Sakaryaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Sakaryaspor'da Mustafa Pektemek, maçın 11. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sakaryaspor, mücadelenin 16. dakikasında Emre Demir'in attığı golle öne geçti.

Çorum FK'nın Hollandalı futbolcusu Thomas Verheydt, 37. dakikada kazanılan penaltıyı kaçırdı.

Çorum FK'da Loick Landre, 90+1. dakikada attığı golle takımına bir puanı getiren isim oldu.

Berabere biten maçın ardından ortaya çıkan istatistikler dikkati çekti.

 

Çorum FK, yüzde 77 ile oynadığı ve toplam 36 şut çektiği maçta sadece bir gol atabildi. Buna karşı Sakaryaspor ise çektiği tek şutta golü buldu.

Kaynak: Yeni Şafak

 

Galatasaraylılar çok üzülecek! Mauro Icardi'nin durumu belli oldu
Galatasaraylılar çok üzülecek! Mauro Icardi'nin durumu belli oldu

Spor

Galatasaraylılar çok üzülecek! Mauro Icardi'nin durumu belli oldu

Okan Buruk neye uğradığına şaşıracak! Nihat Kahveci’den olay Galatasaray sözleri… Bu sefer durum ciddi…
Okan Buruk neye uğradığına şaşıracak! Nihat Kahveci’den olay Galatasaray sözleri… Bu sefer durum ciddi…

Spor

Okan Buruk neye uğradığına şaşıracak! Nihat Kahveci’den olay Galatasaray sözleri… Bu sefer durum ciddi…

Taraftar hazırlıklara bile başlamıştı Galatasaray'ın dünyasını başına yıkan telefon
Taraftar hazırlıklara bile başlamıştı Galatasaray'ın dünyasını başına yıkan telefon

Spor

Taraftar hazırlıklara bile başlamıştı Galatasaray'ın dünyasını başına yıkan telefon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23