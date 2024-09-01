Sosyal medyaya bile damga vurdu! Lig maçında hayrete düşüren istatistik
Trendyol 1. Lig'de Çorum Futbol Kulübü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin istatistikleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Trendyol 1. Lig'in 4.haftasında Çorum FK sahasında Sakaryaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Sakaryaspor'da Mustafa Pektemek, maçın 11. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sakaryaspor, mücadelenin 16. dakikasında Emre Demir'in attığı golle öne geçti.
Çorum FK'nın Hollandalı futbolcusu Thomas Verheydt, 37. dakikada kazanılan penaltıyı kaçırdı.
Çorum FK'da Loick Landre, 90+1. dakikada attığı golle takımına bir puanı getiren isim oldu.
Berabere biten maçın ardından ortaya çıkan istatistikler dikkati çekti.
Çorum FK, yüzde 77 ile oynadığı ve toplam 36 şut çektiği maçta sadece bir gol atabildi. Buna karşı Sakaryaspor ise çektiği tek şutta golü buldu.
Kaynak: Yeni Şafak
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