Sosyal medyaya AB ayar verecek! Bekleyin görün, Batı'da kıyameti koparan da olmayacak
Elon Musk zorla Netanyahu'yu alkışlamış, geçtiğimiz gün Gazze'ye internet sağlamak konusunda destek vermişti. Bu durum Batı'yı çıldırttı ve hamleler geldi. X, yapay zekada izinsiz veri kullandığı için 9 AB ülkesinde şikayet edildi. Türkiye'de birileri bir tarafını İnstagram için yırtmıştı. Fakat Batı'da bu tip bir durum olacak mı, göreceğiz!
Elon Musk zorla Netanyahu'yu alkışlamış, geçtiğimiz gün Gazze'ye internet sağlamak konusunda destek vermişti. Bu durum Batı'yı çıldırttı ve hamleler geldi. X, yapay zekada izinsiz veri kullandığı için 9 AB ülkesinde şikayet edildi. Türkiye'de birileri bir tarafını İnstagram için yırtmıştı. Fakat Batı'da bu tip bir durum olacak mı, göreceğiz!
Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, yapay zeka
şirketi xAI'ın kişisel verileri kullanıcıların rızası olmadan topladığı
gerekçesiyle 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde şikayet edildi.
Veri güvenliği alanında çalışmalar yürüten "Noyb" adlı Viyana merkezli sivil toplum kuruluşu, X yapay zeka programı hakkında, Avrupa Birliği Genel
Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ihlalleri gerekçesiyle Avusturya, Belçika,
Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya'da
şikayette bulunduklarını açıkladı.Açıklamada, X'in Avrupa'da 60
milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini, rızaları olmadan ve
önceden bilgilendirme yapmadan Grok gibi yapay zeka teknolojilerini
geliştirmek için yasa dışı bir şekilde kullanmaya başladığı anımsatıldı.İrlanda
Veri Koruma Komisyonu'nun geçen hafta verilerin yasa dışı işlenmesini
durdurmak için X'e karşı yasal süreç başlattığı hatırlatılan açıklamada,
İrlanda'nın GDPR'yi tam olarak uygulama konusunda yetersiz kaldığı bu
nedenle Noyb'un, X'e karşı 9 ülkede resmi şikayette bulunduğu