Sosyal medyadan sipariş etti, kargoyu açınca hayatının şokunu yaşadı

Ev hanımı Gülgün Türkyılmaz, sosyal medyada gördüğü ve beğendiği tekstil ürünlerinden sipariş verdi. Türkyılmaz, 3 gün sonra eline ulaşan kargo ile adeta şok yaşadı. Sosyal medya hesabında reklamı görünce ve fiyatı da cazip olunca söz konusu siteyi ziyaret ettiğini belirten Türkyılmaz, “Kapıda ödeme seçeneğini görünce sipariş verelim dedim daha sonra siparişi verdik. Ürün de kargo ile geldi. Kapıda ödemeyi yaptık ve ürünü açtığımda gelen ürünleri görünce şaşırdım. Gelen kutuların içinde paçavra parçası geldi ama ben parasında değilim, beni insanların kandırılması, mağdur edilmesi çok rahatsız etti. Bu konuda tüketici hakemine gidip şikayetimi yapacağım” ifadelerini kullandı.

PTT Kargo yoluyla gönderim yapıldığı için daha çok güvendiğini kaydeden Gülgün Türkyılmaz, şöyle devam etti:

“İnternetten bakarken ben güvenilir marka olduğu için PTT Kargo ilen beraber yollanması bana güvenilir geldi ama öyle değilmiş. İnternet üzerinden alışveriş çok güvenli olmayınca tehlikeli oluyor. İnsanlar kesinlikle güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmasınlar yoksa sonucu böyle oluyor.”

İnternetten yaptığı alıveriş sonrası mağdur olan ev hanımı Türkyılmaz, firmayı tüketici hakem kuruluna şikayet etmeye hazırlanıyor.