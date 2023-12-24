Sosyal medyadan piton satmaya çalıştı!

Kastamonu'da bir kişi sosyal medya üzerinden piton satmaya çalıştı. Satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü'nce el konularak koruma altına alındı. Ekipler, yılanı satmaya çalışan şahsa ise 8 bin 252 TL para cezası verdi.

NESLİ TÜKENME TEHDİDİ ALTINDA

Kastamonu’da il merkezinde ikamet eden bir şahsın sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak satmaya çalışan piton, ekipleri harekete geçirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese baskın yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, “kraliyet pitonu” türü olduğu saptanan ve nesli tükenme tehdidi altında olan türler arasında bulunan hayvana el koydu.

Yılanı satmaya çalışan şahsa ise 8 bin 252 TL idari para cezası uygulandı. Piton yılanı, ekipler tarafından koruma altına alındı.