  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sosyal medyadan piton satmaya çalıştı!
Yerel

Sosyal medyadan piton satmaya çalıştı!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 07:20:00 -
Sosyal medyadan piton satmaya çalıştı!

Sosyal medya üzerinden bir pitonu satışa çıkaran kişi, ekipler tarafından yakalandı. Satılmaya çalışılan pitonun 'kraliyet pitonu' olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da bir kişi sosyal medya üzerinden piton satmaya çalıştı. Satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü'nce el konularak koruma altına alındı. Ekipler, yılanı satmaya çalışan şahsa ise 8 bin 252 TL para cezası verdi.

NESLİ TÜKENME TEHDİDİ ALTINDA

Kastamonu’da il merkezinde ikamet eden bir şahsın sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak satmaya çalışan piton, ekipleri harekete geçirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese baskın yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, “kraliyet pitonu” türü olduğu saptanan ve nesli tükenme tehdidi altında olan türler arasında bulunan hayvana el koydu.

Yılanı satmaya çalışan şahsa ise 8 bin 252 TL idari para cezası uygulandı. Piton yılanı, ekipler tarafından koruma altına alındı.

 

Dev yılan evin avlusuna kadar girdi
Dev yılan evin avlusuna kadar girdi

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dev yılan evin avlusuna kadar girdi

Hayvanseverleri ayağa kaldıran canilik Tavşanı yılanına boğdurttu
Hayvanseverleri ayağa kaldıran canilik Tavşanı yılanına boğdurttu

Sosyal Medya

Hayvanseverleri ayağa kaldıran canilik Tavşanı yılanına boğdurttu

Dev 'kral' piton yılanı boynuna dolayıp işte böyle seviyor
Dev 'kral' piton yılanı boynuna dolayıp işte böyle seviyor

Aktüel

Dev 'kral' piton yılanı boynuna dolayıp işte böyle seviyor

İndirimi duyan koştu geldi, sonucunda bayılan bayılana!
İndirimi duyan koştu geldi, sonucunda bayılan bayılana!

Aktüel

İndirimi duyan koştu geldi, sonucunda bayılan bayılana!

Dünya’nın çekirdeğinden yayılan çok ama çok garip sinyal: sırrı çözüldü!
Dünya’nın çekirdeğinden yayılan çok ama çok garip sinyal: sırrı çözüldü!

Dünya

Dünya’nın çekirdeğinden yayılan çok ama çok garip sinyal: sırrı çözüldü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23