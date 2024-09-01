  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret etti! Gözaltına alındı
Gündem

Sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret etti! Gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 23:10:00 -
Sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret etti! Gözaltına alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sosyal medya hesabından güvenlik güçlerine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan E.K'nin, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alma sırasında meydana gelen olayla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23