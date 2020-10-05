Sosyal medyadan duyurdular! Cübbeli Ahmet Hoca rahatsızlandı

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre Cübbeli Ahmet Hoca'nın rahatsızlandığı öğrenildi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın rahatsızlığının ses tellerinden kaynaklı olduğu belirtildi.

Canlı dersleri iptal oldu

Haftanın Salı ve Çarşamba günleri internetten canlı olarak yapılan Şifâ-i Şerîf ve Kavâidü'l-Akâid dersleri de rahatsızlıktan dolayı iptal edildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Salı ve Çarşamba günleri Youtube kanalımızdan CANLI olarak yapılan Şifâ-i Şerîf ve Kavâidü'l-Akâid derslerimiz Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin ses tellerinde oluşan rahatsızlığı nedeniyle bu haftalık iptâl edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım: