Sosyal medyada yayılmıştı! TSK’nın gözlem noktasına saldırı iddialarına ilişkin açıklama Güvenlik kaynakları, sosyal medya sitelerinde paylaşılan Katil Esed’in İdlib’de TSK’nin 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı yaptığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada yayılan Esed güçlerinin İdlib'de TSK'nin 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Güvenlik kaynakları, gözlem noktasına yönelik bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti.

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