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Seyahat Sosyal medyada viral olan video! Ters dönen kaplumbağaya boynuzlarıyla yardım etti
Seyahat

Sosyal medyada viral olan video! Ters dönen kaplumbağaya boynuzlarıyla yardım etti

Bufalo, hayvanat bahçesinde aynı alanı paylaştığı ters dönen kaplumbağaya boynuzlarıyla yardım etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 13:30:00 - 2022-09-18 13:37:37

Sosyal medyada paylaşılan Bufalo videosu beğeni yağmuruna tutuldu.

Hayvanat bahçesinde Bufalo ile aynı alanı paylaşan kaplumbağa ters döndü.

Kaplumbağaya boynuzlarıyla yardım etti

Ziyaretçilerin meraklı bakışları eşliğinde kaplumbağanın yanına giden Bufalo, yaptığı hamle ile gülümseten anlar yaşattı.

Bufalo, boynuzlarıyla ters dönen kaplumbağayı düze çıkartarak yardım etti.

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