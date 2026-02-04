  • İSTANBUL
Sosyal medyada viral olan Boncuk: Deprem sonrası umut
Gündem

Sosyal medyada viral olan Boncuk: Deprem sonrası umut

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sosyal medyada viral olan Boncuk: Deprem sonrası umut

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan konteyner kentte sahiplenilen Boncuk adlı köpek, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede milyonların kalbini kazandı. Fatma Arat’la 21 metrekarelik konteynerde yaşam süren Boncuk, deprem sonrası sahipsiz hayvanlar için umut ve dayanışmanın simgesi oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da kurulan konteyner kentlerde yaşam sürerken, yürek ısıtan bir hikâye ortaya çıktı. Yeşilyurt ilçesindeki Samanköy Konteyner Kent’te yaşayan Fatma Arat, sahiplendiği Boncuk isimli köpekle zor günlerde güçlü bir bağ kurdu.

KISA SÜREDE KONTEYNER KENTİN MASKOTU OLDU

21 metrekarelik konteyner yaşam alanını Boncuk ile paylaşan Arat’ın paylaştığı videolar, kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı. Boncuk, sevimli halleriyle yalnızca konteyner kentin değil, Türkiye’nin dört bir yanından hayvanseverlerin ilgisini çekerek adeta konteyner kentin maskotu haline geldi.

BONCUK’UN HİKÂYESİ YAĞMUR ALTINDA BAŞLADI

Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan ve sokak hayvanlarına daha fazla katkı sunabilmek için veteriner teknikerliği eğitimi de alan Fatma Arat, Boncuk’un hikâyesinin yağmur altında başladığını anlattı. Arat, Boncuk’un sahibinin kısa süreliğine şehir dışında olduğu sırada doğum sancılarının başladığını belirtti.

ZOR BİR DOĞUM, GÜÇLÜ BİR BAĞ

Doğum sırasında yağmur altında kalan Boncuk’un zor anlar yaşadığını ifade eden Arat, annesinin duruma kayıtsız kalmayarak köpeği konteynere aldığını söyledi.

Doğum sırasında iki yavrusunu kaybeden Boncuk’un o günden sonra ailelerinin bir parçası olduğunu vurgulayan Arat, bu hikâyenin deprem sonrası yalnızca insanlar için değil, sokak hayvanları için de bir umut olduğunu dile getirdi.

