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Siyaset Sosyal medyada tepki yağıyor! Kemal adres verdi, ‘en küçük’ SSK’lı saldırdı
Siyaset

Sosyal medyada tepki yağıyor! Kemal adres verdi, ‘en küçük’ SSK’lı saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 14:09:00 - 2023-04-08 14:10:09

PKK/HDP destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 10 aylıkken sigortasını yaptırdığı torunu, dedesi gibi Kızılay’a saldırdı. Mide bulandıran videoya sosyal medyada tepki yağdı.

Terör örgütü PKK'nın açıktan destek verdiği, örgütün siyasi ayağı HDP'nin de destekleme kararı altığı altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açtığını kısa bir video ile duyurmuştu.

Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun torunundan 'Dedemin Böreği' isimli bir video geldi.

Video sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, "Karışıma maden suyu ekliyoruz. Ama dikkat sağlığınız için sakın ha Kızılay maden suyu eklemeyin" sözleri dikkat çekti.

Türkiye'deki en büyük torpilin başrolü olan Kılıçdaroğlu ve torunun Kızılay'a böyle saldırması infiale neden oldu. Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü iken, aynı torunu henüz 10 aylıktı ve Kılıçdaroğlu 10 aylık bebeği SSK'da sigortalatmıştı!.. Torunun çektiği videoya, "Talimatı deden mi verdi?" yorumları yapıldı.
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