Sosyal medyada tepki çeken sıvı yağ 'mizahı'! Komik mi?
Bazı marketlerin fırsatçılık yaparak stokladığı sıvı yağı mizah malzemesi yapan sosyal medya kullanıcıları tepki çekiyor.
Yeniakit.com.tr
Tiktok'ta "Hüzünlü Ponçik Dayı" rumuzu ile videolar paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, sıvı yağ dökerek "mizah" yapınca tepkileri üzerine çekti.
Video tepki çekti!
Bazı marketlerin fırsatçılık yaparak stokladığı sıvı yağ, toplumsal bazı sorunlara yol açarken, sosyal medya kullanıcıları bunu bir "mizah" aracına çevirdi.
Tiktok'taki tepki çeken videoda sosyal medya kullanıcısı, bir sehpanın üzerine yağ döküp, koşu bandının üzerindeymiş gibi çekim yaparken, "Spor yapmak daha ucuz." notunu düştü.