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Gündem Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan zanlı enselendi
Gündem

Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan zanlı enselendi

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 23:25:00 -
Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan zanlı enselendi

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği ileri sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımladığı provokatif videoyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şahsın Gaziantep'te geçici koruma statüsündeki M.M. olduğu anlaşılmış olup, bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste gözaltına alınmıştır." denildi.

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