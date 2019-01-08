Sosyal medyada poşet uygulamasına karşı kampanya başlatıldı

1 Ocak itibariyle ücretli poşet uygulamasına geçilmesi sonrası ülke gündemine oturan naylon poşet, ilginç paylaşımlar ve sıra dışı olaylarla gündemdeki yerini koruyor. Çevreyi koruma amacıyla uygulamaya koyulan ücretli poşet uygulamasına farklı bir açıdan yaklaşan kullanıcılar, naylon poşet yerine bez torba satılmasını istediler.

Mesaj, resim ve veideolar paylaşıldı

Sosyal medya kullanıcılarının resim, video ve mesajlarıyla desteklediği başlık, kısa sürede trend-topik oldu. Yapılan paylaşımlarda poşet kullanımına karşı yorumlar yapılırken bez torbaların çevre dostu olduğu vurgusu yapıldı.

İşte yapılan paylaşımlar: