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Aktüel Sosyal medyada hemşireye hakaret ettiği iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi
Aktüel

Sosyal medyada hemşireye hakaret ettiği iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:55:33 -
Sosyal medyada hemşireye hakaret ettiği iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

ANTALYA (AA) - Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bir hemşireye "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesaptan tehdit ve hakarette bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna "Ben hakaret etmedim" diye karşılık verdi.

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