  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
9 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 9 Ekim 1800: Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi'nin vefatı (Osmanlı Şeyhülislâmı) DEM ayak sürüyor! Terörsüz Türkiye'ye 'evet' ama... İBB davasında villa devri ve ödemeler tartışıldı: Ali Nuhoğlu savunma yaptı Vahşi Amerika! Halka açık idam yapacaklar Maltepe’deki bina çökmesinde yeni gelişme! Can kaybı sayısı arttı Petrolün ateşi dinmiyor! Trump saldırı planlıyor iddiası İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti İhsan Ayrancı vefat etti Suudi Arabistan'dan peş peşe saldırı! Bomba yağdırdı
Spor Sosyal medyada gündeme oturan görüntü! Futbolcular sahada TFF temsilcisi uykuda
Spor

Sosyal medyada gündeme oturan görüntü! Futbolcular sahada TFF temsilcisi uykuda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sosyal medyada gündeme oturan görüntü! Futbolcular sahada TFF temsilcisi uykuda

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Zonguldakspor-Düzcespor maçında, TFF temsilcisinin karşılaşma sırasında tribünde uyuması gündem oldu. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise yaşanan olaya, “Türk futbolu izleyenleri uyutuyor diyenler haklı çıktı” sözleriyle tepki gösterdi.

3'üncü Lig 1'inci Grup ekipleri Zonguldakspor ile Düzcespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında TFF temsilcisi tribünde uyuyakaldı.

 

MAÇ DEVAM EDERKEN BU DA OLDU!

Zongultak'taki Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanan ve Düzcespor'un 1-0'lık galibiyetle üst tura çıktığı müsabakaya, sahadaki mücadeleden çok tribünden yansıyan bir görüntü damga vurdu. TFF temsilcisinin maç sürerken koltuğunda uyuduğu anlar gündem oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "görevlinin sorumluluğunu yerine getirmediği" yorumunda bulundu.

Tek golü 86'ncı dakikada Berat Yavuz'un kaydettiği karşılaşmanın ardından hakemler, polis eşliğinde sahayı terk etti.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, X hesabından TFF temsilcisinin uyuyakaldığı anı paylaştı ve "Türk futbolu izleyenleri uyutuyor diyenler haklı çıktı!" yorumunda bulundu.

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

Spor

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

TFF'de ilk istifa geldi! Yönetimi eleştirdi, kongre çağrısı yaptı
TFF'de ilk istifa geldi! Yönetimi eleştirdi, kongre çağrısı yaptı

Spor

TFF'de ilk istifa geldi! Yönetimi eleştirdi, kongre çağrısı yaptı

TFF'den seçim kararı! Cuma günü toplanıyorlar
TFF'den seçim kararı! Cuma günü toplanıyorlar

Gündem

TFF'den seçim kararı! Cuma günü toplanıyorlar

Resmen açıklandı! TFF’de sürpriz istifa
Resmen açıklandı! TFF’de sürpriz istifa

Spor

Resmen açıklandı! TFF’de sürpriz istifa

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23