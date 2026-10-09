Sosyal medyada gündeme oturan görüntü! Futbolcular sahada TFF temsilcisi uykuda
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Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Zonguldakspor-Düzcespor maçında, TFF temsilcisinin karşılaşma sırasında tribünde uyuması gündem oldu. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise yaşanan olaya, “Türk futbolu izleyenleri uyutuyor diyenler haklı çıktı” sözleriyle tepki gösterdi.
3'üncü Lig 1'inci Grup ekipleri Zonguldakspor ile Düzcespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında TFF temsilcisi tribünde uyuyakaldı.
MAÇ DEVAM EDERKEN BU DA OLDU!
Zongultak'taki Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanan ve Düzcespor'un 1-0'lık galibiyetle üst tura çıktığı müsabakaya, sahadaki mücadeleden çok tribünden yansıyan bir görüntü damga vurdu. TFF temsilcisinin maç sürerken koltuğunda uyuduğu anlar gündem oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "görevlinin sorumluluğunu yerine getirmediği" yorumunda bulundu.
Tek golü 86'ncı dakikada Berat Yavuz'un kaydettiği karşılaşmanın ardından hakemler, polis eşliğinde sahayı terk etti.
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, X hesabından TFF temsilcisinin uyuyakaldığı anı paylaştı ve "Türk futbolu izleyenleri uyutuyor diyenler haklı çıktı!" yorumunda bulundu.