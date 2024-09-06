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Spor Sosyal medyada gündem oldu! Fenerli İrfan'a olay Galatasaray şakası
Spor

Sosyal medyada gündem oldu! Fenerli İrfan'a olay Galatasaray şakası

Yeniakit Publisher
2024-09-06 15:11:00 -

Fenerbahçe’nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat, berberinin gündem olan bir şakasına maruz kaldı. Şakadan pek de hoşlanmayan Eğribayat, berberini bir daha yapmaması için tatlı sert bir şekilde uyardı.

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, tıraş olmak için gittiği kuaförde berberi tarafından hiç beklemediği bir şakaya maruz kaldı.

GALATASARAYLI ÖNLÜK GİYDİRDİ

İrfan Can'ı tıraşa hazırlayan berberi, genç kaleciye su içtiği sırada 4 yıldızlı Galatasaray logosunun önlük giydirmeye kalktı. Durumu hemen fark eden 26 yaşındaki file bekçisi, önlüğü apar topar üzerinden attı.

"BİR DAHA BANA BÖYLE ŞAKALAR YAPMA"

Berberine tepki gösteren İrfan Can Eğribayat, şakayla karışık bir şekilde "Ne yapıyorsun? Ciddi ol biraz" dedi. Daha sonra Fenerbahçe logosunun yer aldığı önlük geldikten sonra "Şimdi oldu" diyerek karşılık veren sarı-lacivertli kaleci, berberini "Bir daha bana böyle şakalar yapma, çok ciddiyim" sözleriyle uyardı.

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