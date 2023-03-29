Sosyal medyada gördüğü ilana kandı 52 bin lira dolandırıldı!

Şişli'de yaşayan iki çocuk annesi 31 yaşındaki Hüsnegül Demirci 8 Mart tarihinde sosyal medyada, 'Evde Paketleme Acentesi' adı altında; evde sabun ambalajlama ve kutulama işi ilanını gördü.

Demirci, ilan videosunu izleyince ek gelir olarak evde paketleme işi için hesapla iletişime geçti. Dolandırıcılar, Hüsnegül Demirci'ye ayda 7 bin 500 lira kazanacağını söyledi. İşi kabul ettiğini söyleyince dolandırıcılar Demirci'den 350 lira kaparo parası istedi. Parayı gönderen Hüsnegül Demirci ile kısa süre sonra dolandırıcılar tekrar iletişime geçerek kargo parası, sigorta parası gibi bahanelerle tekrar para talep etti.

Bunun üzerine Hüsnegül Demirci, kendisine verilen banka hesabına 17 Mart tarihinde 5 parça halinde toplamda 52 bin lira gönderdi. Dolandırıcıların tekrar para talep etmesinin ardından Demirci, parasının olmadığını söyledi. Kısa süre sonra ise dolandırıcılar Hüsnegül Demirci'yi telefondan engelledi. Dolandırıldığını anlayan Demirci savcılığa giderek şikayetçi oldu.

“SÜREKLİ PARA İSTEMEYE DEVAM ETTİLER"

Hüsnegül Demirci dolandırıcıların ikna edici şekilde konuştuğunu söyleyerek, “Sosyal medya hesabımda gezinirken reklam videosunda evde paketleme yapıldığını gördüm. Hesapla iletişime geçtim. İlk başta 350 lira kapora istediler. Bana verilen banka hesabına parayı gönderdim.

Sonrasında yüklü miktarda kargo göndereceklerini söyleyerek tekrar teminat adı altında para istediler. Kargo bana gelmeden ben, bin 300 lira gönderdim. Onlar Rize'de olduklarını söyleyerek tekrar 5 bin liraya yakın kargo ücreti istediler. Ben bir tuhaflık olduğunu anladım. Neden bu şekilde para istediklerini sordum. Bana geri iade edeceklerini söylediler. Güven sağlamak için e-Devlet'te bilgilerinin olduğunu belirttiler. Ben de adres ve kimlik bilgilerini istedim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ONLARIN TANITTIĞI YER MALİYE BAKANLIĞI ONAYLI OLARAK GÖRÜLÜYOR"

E-Devlet sisteminden kontrol ettiğimde, onların tanıttığı yer Maliye Bakanlığı onaylı olarak görünüyor. İşlemleri çok hızlı şekilde yaptırmaya çalışıyorlar. Sürekli para istemeye devam ettiler. 18 bin lira istediler, onu da gönderdim ama gelmediğini söylediler. Ben bankayı aradım, paranın gittiğini öğrendim. Onlara da gittiğini söyledim ama ısrarla paranın gelmediğini söylüyorlar. Cuma günü olduğu için ben de tekrar bankayla uğraşmamak için 18 bin daha gönderdim" diye konuştu.

“BENİ TEHDİT EDEREK YİNE PARA İSTEDİLER"

Demirci, dolandırıcıların paranın gelmediğini söylemesi üzerine, “Ben iyice şüphelendim ve bankayı arayarak işlemi iptal ettirmek istedim ama para gittiği için iptal ettiremedim. Telefonda konuştuğum kişi mağdur edilmeyeceğimi, gecikme olmaması için parayı tekrar istediklerini söylediler. 10 bin lira daha istediler, benim moralim daha çok bozuldu ama geri göndereceklerine inanarak 10 bin lira daha gönderdim. Ben hala paramın iade edileceğini beklerken beni tehdit ederek yine para istediler. Vergi borcu çıkaracaklarını, mahkemelerde dolanacağımı, parayı göndermeye mecbur olduğumu söylediler. Para isteyince telefondaki kişi, başka paramın olmadığını, gönderdiğim paraları da kredi çekerek gönderdiğimi söyledim.

Bende başka para olmadığını anlayınca cevap vermemeye başladılar artık. Ben bir süre daha bekledim paramın iade edilmesini ama edilmedi. Pazar günü savcılığa giderek ifade verip şikayetçi oldum. Pazartesi günü de beni engellediklerini görünce dolandırıldığımı anladım ve kabullenmeye çalıştım. Bu kişilerin bulunmasını istiyorum, ben mağdur oldum başkaları olmasın" dedi.