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Sosyal medyada çok vakit geçiren eşine dava açtı!

İstanbul'da iki yıllık evli çift arasında yaşanan sorunlar mahkemeye taşındı. Mahkemeye başvuran kadın, "Sosyal medyada çok vakit geçiriyor" diyerek eşine dava açtı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:09
Sosyal medyada çok vakit geçiren eşine dava açtı!

İstanbul'da iki yıllık evli çift arasında yaşanan sorunlar mahkemede sonlandı. Mahkemeye başvuran kadın, "Sürekli eski kız arkadaşlarından bahsedip sosyal medyada vakit geçiriyor" diyerek dava açtı. Davalı koca ise "Eşim aşırı kıskanç, sahte sosyal medya hesabı açarak bana eski kız arkadaşımmış gibi mesaj gönderdi" diyerek şikayetçi oldu.

İstanbul'da yaşayan iki yıllık evli çift, sosyal medya yüzünden davalık oldu. Kocasının evliliklerinin başından itibaren eve geç geldiğini iddia eden İ.Y., "Sürekli eski kız arkadaşlarından bahsederek manevi duygularımla oynuyor. Sürekli sosyal medyada zaman geçiriyor. Bana hakaret edip ailesine karşı korumuyor" dedi. İ.Y. açtığı davada düğünde takılan takıların da iadesini talep etti.

Sahte hesapla mesaj gönderdi

Habertük'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirten B.Y. ise, "Ailemden ayrı yaşıyoruz. Bu yöndeki iddialar asılsızdır. Aşırı kıskançlıkları nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Sahte bir sosyal medya hesabı açarak eski kız arkadaşımmış gibi mesajlar attı. Aile birliğinin devamı için gerekli tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Kusurlu taraf davayı açan eşimdir" ifadelerini kullandı.

Koca ağır, kadın az kusurlu

Mahkeme davalı kocanın, eski sevgililerinden bahsetmesi, eşine karşı hakaret edip ailesinin baskıcı davranışlarına karşı sessiz kaldığını belirterek davalı eşle ilgilenmeyip sosyal medya ortamında çok fazla zaman geçirmesinin ağır kusur olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacı kadının da aşırı kıskanç davranması ve sahte sosyal medya hesabı açarak davalı kocanın eski kız arkadaşıymış gibi mesaj atmasının da eşine göre az kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, boşanmaya, kadına düğünde takılan ziynetlerin iadesine ve 500 TL nafaka verilmesine de hükmetti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:09
  1. İstanbul
  2. Sosyal medya

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