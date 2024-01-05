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Sosyal Medya Sosyal medyada bunu yapan yanar! Dimyat’a pirince giderken bulgurdan da olmak tam bu
Sosyal Medya

Sosyal medyada bunu yapan yanar! Dimyat’a pirince giderken bulgurdan da olmak tam bu

Yeniakit Publisher
2024-01-05 16:30:00 -
Sosyal medyada bunu yapan yanar! Dimyat’a pirince giderken bulgurdan da olmak tam bu

Kastamonu’da sosyal medyada gördüğü düşük vadeli kredi reklamına tıklayarak bilgilerini paylaşan vatandaş 150 bin TL dolandırıldı.

Kastamonu’da sosyal medyada gördüğü düşük vadeli kredi reklamına tıklayarak bilgilerini paylaşan vatandaş 150 bin TL dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezinde yaşayan M.K., sosyal medyada gezindiği sırada bir bankanın 0,29 faiz oranıyla kredi verdiğini belirten reklamı gördü. 750 bin TL’ye kadar 0,29 faiz oranıyla kredi imkanının tanındığını içeren reklamın linkine tıklayan M.K., kendisinden istenilen bilgileri ve şifreleri karşı taraf ile paylaştı. Bir süre sonra bilgileri kullanılarak mobil bankacılık hesabından 150 bin TL tutarında kredi çekildiğini fark eden M.K., ilk olarak banka ile irtibat sağladı. Banka ile yaptığı görüşme sonrasında dolandırıldığını öğrenen M.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Öte yandan, dolandırıcılar tarafından hesabından 150 bin TL para çekilmeye çalışılan başka bir vatandaş ise dolandırıldığını anlaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, söz konusu bankaya giderek şahsın hesabına bloke koydurarak paranın çekilmesini engelledi. Benzer bir yöntem kullanan dolandırıcılar, bir vatandaşın banka hesabında bulunan 29 bin TL’yi kendi hesaplarına aktardı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs, karakola giderek şikayette bulundu.

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