Sosyal medyada Altılı Masa'ya olay sözler: Bari kekin tarifini verin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti. Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyadan olay bir tweet geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti. Yaşanan flaş gelişmelerden sonra sosyal medyadan olay bir tweet geldi.
'Bari kekin tarifini verin'
Bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Abi siz aylardır 6 kişi toplanıp kek poğaça mı yiyordunuz, hiç mi aday konuşmadınız, yapmayın gözünüzu seviyim. Aday çıkartmıyorsanız bari kekin tarifini verin."
İşte o tweet:
Gündem
'Masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' dediği için CHP'den ihraç edilmişti: Akşener bundan sonra torunlarına bakacak