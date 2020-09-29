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Siyaset Sosyal medya yıkıldı! CHP'li İBB, Kemalistleri Cristiano Ronaldo'yla yemledi
Siyaset

Sosyal medya yıkıldı! CHP'li İBB, Kemalistleri Cristiano Ronaldo'yla yemledi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), parodi bir sosyal medya hesabı tarafından hazırlanan "Nutuk okuyan Cristiano Ronaldo" görselini gerçek sanıp resmi Twitter hesabından paylaşarak "Bu kadarını biz de beklemiyorduk" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 08:39:00 -
Sosyal medya yıkıldı! CHP'li İBB, Kemalistleri Cristiano Ronaldo'yla yemledi

 yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo üzerinden Kemalistlerin nabzını yoklayarak onları zaafları üzerinden tokatlamaya çalıştı ancak büyük bir gafa imza attı.

CHP'li İBB "Atatürk maskesi" taktı

Usta Kemalist tokatçısı Yılmaz Özdil tayfasından olan CHP'li İBB yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun poz verdiği bir görsel üzerinden yandaşlarının duygularıyla oynadı. Parodi bir sosyal medya hesabı tarafından üzerinde bilgisayar programıyla oynanarak Cristiano Ronaldo sanki Nutuk okuyormuş gibi gösterildi. Kemalist duyguları kabaran CHP'li İBB yönetimi de hazırlanan görseli gerçek sanarak resmi Twitter hesabından paylaştı.

"Bu kadarını biz de beklemiyorduk"

Nutuk üzerinden yandaşlarının duygularıyla oynayan CHP'li İBB, "Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ti'ye aldı

CHP'li İBB'nin tarihe geçen bu büyük gafı sosyal medya kullanıcıları tarafından da alay konusu oldu. Kemalistlerin "Atatürk maskesi" ile yandaşlarını kandırmaya devam ettiklerini belirten sosyal medya kullanıcıları, "Hizmet üretemeyenler, fotoşopla yalan üretiyor. Çapları, vizyonları ancak bu kadar.", "Kadıköy'de cafede bira içen 3 tane gencin eline kurumsal hesap verirsen böyle oluyor demek ki.", "Adminlere en azından gündüz içmeme kuralı getir ekrem." yorumlarında bulundu.

Gerçekte de kitap okuyor ama...

CHP'li İBB'nin sosyal medyada infiale neden olan paylaşımındaki söz konusu görselde yer alan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, gerçekte bambaşka bir kitap okuyor. Bir uçakta poz veren Ronaldo, aslında "O Poder da Comunicacao" (İletişimin Gücü) isimli Portekizce kitabı okuyor.

İşte fotoğrafın orijinali:

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