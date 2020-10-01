Sosyal Medya Yasası maddeleri neler?

Sosyal Medya Yasası, bugün (1 Ekim 2020) itibarıyla yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasaya göre 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağları Türkiye'de temsilci bulunduracak. Sosyal Medya Yasası hangi maddeleri içeriyor? Sosyal Medya'ya hangi denetim veya kısıtlamalar gelecek? İşte ayrıntılar...

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak çalışmasıyla TBMM'de 29 Temmuz'da kabul edilen ve kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Sosyal Medya Düzenlemesi, Twitter, Facebook gibi mecraları da kapsıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu zorunluğa ilişkin bildirim yapacak firmalar da ardından 30 gün içerisinde temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmezse kademeli şekilde uygulanacak yeni cezalar gündeme gelecek.

Sosyal Medya Yasası maddeleri

10 milyon lira idari para cezası uygulanacak ceza yerine getirildikten sonra ödeme gerçekleşmezse 30 milyon liralık ikinci bir ceza uygulanacak.

- Sosyal medya kuruluşları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda.

- Yükümlülüklerini yerine getirmek için 30 gün süreleri olacak.

- Sorumluluklarını üstlenmeyene kademeli ceza uygulanacak.

- 30 gün içinde 10 milyon liralık cezayı ödemeyene 30 milyon liralık ikinci ceza verilecek.

- Yükümlülükler tamamlanmazsa reklam yasağı uygulanacak.

- 3 ay içinde adım atılmazsa internet hızı düşürülecek ve internet trafiği bant genişliği daraltılacak

- 30 gün içinde de yine temsilci atanmazsa internet hızı 90 güne kadar düşürülebilecek.

- Sosyal ağ yavaş ilerleyecek, atılan mesaj ve videolar geç iletilecek.

Yasaya uygun hareket etmediği belirlenen sosyal ağ sağlayıcılarına, Bilgi ve Teknoloji Kurumu (BTK) tarafından bir uyarıda bulunulacak.