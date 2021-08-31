Sosyal medya suçlarına ceza ertelemesi olmasın

Yeni Akit/Ankara

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız yalan terörüne ve örgütlü dezenformasyona karşı Ceza Kanunun da yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Anayasal güvence altına alınmış ifade özgürlüğünün özüne dokunmadan, yalan terörüne ve örgütlü dezenformasyona karşı Ceza Kanunun da yeni bir düzenleme yapılması Hukuk Devleti olmanın gereğidir. Hakaret, kötüleme, iftira, kamuoyunu suça teşvik etme, halkı kışkırtma ve tehdit gibi sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda herhangi bir isimle ceza ertelemesi yapılmamalıdır” diye konuştu.