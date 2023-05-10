Sosyal medya için flaş karar: İsmi 'böyle' olanlar yandı!

Sosyal mecraları aktif kullananlar arasında anonim hesap tercih edenler epey çoğunlukta. Ancak onları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Anonim hesap kullananlar bu habere epey üzülecek..

Milletvekilleri tarafından kabul edilmesi gereken ve 2023'ün sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülen Telekomünikasyon Yasası Değişikliğinin bir parçası. Düzenleme, isimsiz sosyal medya hesapları kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Yerli ve yabancı sosyal medya platformlarında doğrulanmamış hesapların yeni düzenlemeye uyum sağlaması gerekecek.

Bu yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağı bilinmiyor.

Devlet medya kanallarının aktardığına göre hükümet yetkilileri, sosyal medya platformlarındaki isimsiz hesapları izleyecek ve gerekirse engelleyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO