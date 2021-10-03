Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi!
Meksika'da yaşayan 19 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Salazar, kullandığı lüks aracıyla ağaçlara çarparak kaza yaptı. Paramparça olan aracın içinde sıkışan Salazar, hayatını kaybetti.
2 milyondan fazla takipçisi olan 19 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Salazar, Meksika sınırından yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki otoyolda lüks aracıyla seyir halindeyken birden fazla ağaca çarparak takla attı.
Araç alevler içinde kaldı
Olay yerine gelen ekipler, yakıt deposu patlayıp alevler içinde kalan aracı söndürmekte zorlandı.
Diğer 3 yolcu da öldü
Paramparça olan aracın içinde kalan Salazar yaşamını yitirdi. Otomobilin içinde bulunan diğer 3 kişi de feci şekilde can verdi. Yetkililer, diğer 3 kişinin kaçak göçmen olduğunu söyledi.