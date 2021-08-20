  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sıcak gelişme! Erdoğan ve Miçotakis arasında önemli görüşme
Rize'de sağanak yağış! İş yerlerini su bastı
Sakarya'da geliştiriliyor! "Aga" tanıtıldı
Kayıp kız çocuğunu arama çalışması
Gündem Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Selzededen CHP'lileri kızdıracak sözler
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Selzededen CHP'lileri kızdıracak sözler

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra “Aileden CHP’liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim” sözleriyle gündeme gelen selzede kadın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 20:08:00 -

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra “Aileden CHP’liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim” sözleriyle gündeme gelen selzede kadın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yaptı.

Bakan Soylu, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Soylu, görevlilerden son durum hakkında bilgi alırken, selde yıkılan apartmanın balkonunda bir vatandaşı gördü.

Dün sosyal medyada gündeme gelen ve “Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda” sözleriyle gündeme gelen Nurten Özçelik ile bir süre sohbet eden Soylu, “Apartmanın etrafı bu akşam yapılacak değerlendirme sonrasında yapılacak. Çok meşhur oldunuz, bugün sabah gördüm sizleri. Allah senden razı olsun” dedi.

Bunun üzerine “Aileden CHP’liyim ama doğrusu bu. Artık AK Partiliyim. Yalan bir tarafı yok. Oğlum bana, 'Döndün mü sonunda' dedi” diye konuştu. Özçelik, kendilerini Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık’ın kurtardığını ve boğazına kadar suya gömüldüklerini ve başkanın sayesinde kurtulduklarını kaydetti. Bakan Soylu, “Allah bizi, size mahcup etmesin” şeklinde cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Has

Ya bu ilceyi ak parti yönetmiyor.mu ne alaka chp ile iyice kafayi yediniz.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay