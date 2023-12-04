Sosyal medya bu ilanı konuşuyor! İkinci el satış uygulamasından kocasını satılığa çıkardı! Sebebi ise ağızları açık bıraktı! Millet iyice kafayı yemiş
İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar da iyice çığırından çıktı. Evliliğinden bezen bir kadın, “kocasını ikinci el satış uygulamasında satılığa çıkararak” “yok artık” dedirtti.
İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar da iyice çığırından çıktı. Evliliğinden bezen bir kadın, “kocasını ikinci el satış uygulamasında satılığa çıkararak” “yok artık” dedirtti.
Bir kadın, ikinci el satış uygulaması Dolap'ta, kocasını satılığa çıkardı. Alışveriş yaparken ilana denk gelen kullanıcılar neye uğradığını şaşırdı.
İlanda verilen detaylar ise dikkat çekti.
İşte o ilan:
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