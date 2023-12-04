  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medya bu ilanı konuşuyor! İkinci el satış uygulamasından kocasını satılığa çıkardı! Sebebi ise ağızları açık bıraktı! Millet iyice kafayı yemiş
Gündem

Sosyal medya bu ilanı konuşuyor! İkinci el satış uygulamasından kocasını satılığa çıkardı! Sebebi ise ağızları açık bıraktı! Millet iyice kafayı yemiş

Yeniakit Publisher
2023-12-04 13:33:00 -
Sosyal medya bu ilanı konuşuyor! İkinci el satış uygulamasından kocasını satılığa çıkardı! Sebebi ise ağızları açık bıraktı! Millet iyice kafayı yemiş

İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar da iyice çığırından çıktı. Evliliğinden bezen bir kadın, “kocasını ikinci el satış uygulamasında satılığa çıkararak” “yok artık” dedirtti.

İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar da iyice çığırından çıktı. Evliliğinden bezen bir kadın, “kocasını ikinci el satış uygulamasında satılığa çıkararak” “yok artık” dedirtti.

Bir kadın, ikinci el satış uygulaması Dolap'ta, kocasını satılığa çıkardı. Alışveriş yaparken ilana denk gelen kullanıcılar neye uğradığını şaşırdı.

İlanda verilen detaylar ise dikkat çekti.

İşte o ilan:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23