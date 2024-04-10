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Gündem Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Emniyet müdüründen DEM'li vekile şamar
Gündem

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Emniyet müdüründen DEM'li vekile şamar

Yeniakit Publisher
2024-04-10 16:55:00 - 2024-04-10 16:58:10

Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, dokunulmazlığını kullanarak adliyede provokasyon yapmak isteyen DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a haddini bildirdi.

Siirt'te yerel seçim sonrası yaşanan mazbata tartışmaları kapsamında adliyeye girmeye çalışarak provokasyon yapmaya çalışan DEM'li Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a Siirt emniyeti geçit vermedi.

Görevli güvenlik güçlerine zorluk çıkartan Sarıtaş, "Çekil önümden çekil. Önümden çekilir misin, mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz." ifadeleriyle Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'e parmak sallayıp tehdit savurdu.

"Sen bu devletin milletvekili değilsin"

Öztürk'ün izin vermediği DEM'li Sarıtaş, barikatları aşmaya çalışırken Öztürk, "Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Sen bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin." ifadelerini kullandı.

Emniyet müdürünün, provokasyon çıkarmaya çalışan DEM'li vekile sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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