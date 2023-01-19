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Medya Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım
Medya

Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım

Ünlü yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, yaptığı son paylaşımla yürekleri ağza getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 10:55:00 -
Sosyal medya ayaklandı! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan korkutan paylaşım

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'ında Derviş Hüseyin karakteri ile boy gösteren Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yüzünün yaralandığı fotoğraflar, sosyal medyada olay oldu. Endişe uyandıran fotoğraf hakkındaki gerçek sonradan ortaya çıktı.

Yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu tarih dizilerinin aranan isimlerinden biri. Naif tavırları ile adından söz ettiren Bahadır Yenişehirlioğlu'nun son paylaşımı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.

Bahadır Yenişehirlioğlu, sol gözünün tamamen kapadığı, yüzünün sağ tarafının ise morluklar içinde kaldığı fotoğrafı paylaştı. Paylaşımının altına da 'Hayat beni yaraladı' notunu ekledi.

Sevilen oyuncunun bu paylaşımı, sevenlerini bir hayli endişelendirdi. Kullanıcıların büyük bir kısmı geçmiş olsun dileklerini iletti ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.

Yara değil makyajmış

Paylaşılan fotoğrafa, dizi klip ve reklam setlerinde makyöz olarak yer alan Ayşegül Berna tarafından "Ama çok güzel olmuş" yorumu yapıldı.

Yenişehirlioğlu ise yoruma yanıt olarak "Sen yaparsın da olmaz mı" ifadesini kullandı.

Bu yazışmanın ardından Yenişehirlioğlu'nun yüzündeki izlerin gerçek yaralar olmadığı, bir makyajdan ibaret olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğuna dair yorumlar da yapıldı.

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