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Yaşam Sosyal medya akılları baştan alıyor! Trafikte rezalet görüntü
Yaşam

Sosyal medya akılları baştan alıyor! Trafikte rezalet görüntü

Yeniakit Publisher
2024-03-06 16:06:00 -

Sosyal medyada paylaşım yapabilmek, beğeni alabilmek için insanlar adeta birbirleriyle yarışmaya başladı. Beğeni almak için yapılan bazı çekimler ise bile bile insan hayatını riske atacak türden...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti. Trafiği kesen sürücülerden birisi otomobilin kapısı açık hareket etti, diğeri ile onu görüntüledi. Olay D-100 karayolu, Çayırova bağlantı yolunda meydana geldi. 10 HH 736 ile 41 AJL 750 plakalı iki otomobil trafiği yavaşlattı. Ardından 10 HH 736 plakalı otomobilin sürücüsü kapısını açarak ilerlemeye devam etti. Diğer otomobilin yolcu koltuğunda oturan şahıs ise arkadaşını görüntüledi. Sürücünün kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

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