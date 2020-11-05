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Ekonomi Sosyal medya ağlarına ceza yağdı
Ekonomi

Sosyal medya ağlarına ceza yağdı

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen süre 2 Kasım’da doldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:59:00 -
Sosyal medya ağlarına ceza yağdı

Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına ise 10’ar milyon lira ceza verildi. Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

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