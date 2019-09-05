0553 313 94 23

Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor

Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Göbeklitepe’de gerçekleşecek.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:22
Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor

Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Göbeklitepe’de gerçekleşecek. Projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama sosyal girişimciler başvurularını 10 Eylül 2019 tarihine kadar redbull.com.tr/amaphiko adresi üzerinden yapacak.



Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek, projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko’nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe’de gerçekleşecek. 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan program; projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama sosyal girişimcilere özel kapsamlı eğitim programları, paneller ve atölyeler sunacak. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek Red Bull Amaphiko Connect’e katılmak için başvurular 10 Eylül 2019 tarihine kadar redbull.com.tr/amaphiko adresi üzerinden alınacak.


Red Bull Amaphiko Connect ile sosyal girişimler hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak hem de tarihin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden Göbeklitepe’de çok özel seanslara da yer verecek olan özenle hazırlanmış bir eğitimin tadını çıkaracak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok."
    1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve..
    2. Yemen hükümetinden diyolog mesajı!
    3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk:..
    4. Fibromiyalji nedir? Belirtileri..
    5. İlk ders zili öncesi sürücülere uyarı
    6. Başkent suyu ASKİ güvencesinde
    7. Çiçek saksılarının dibine buz..
    8. Muslera'dan Volkan Demirel'e destek..
    9. Kadın hasta, kadın doktoru darp etti
    10. (özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan..
    11. Enez Uluslararası Açık Satranç..
    12. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ara..
    13. Büyüleyenspor Transfere Devem Ediyor
    14. Evlat nöbeti büyüyor! İsyan eden..
    15. 70’inden sonra evlat katili oldu
    16. Bir aile ölümden döndü
    17. Antalya'da 29 gündür kayıp olan adam..
    18. Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de..
    19. Geleceğin sanatçıları Altındağ’da..
    20. Amca oğlunu öldürüp amcasından..
    21. Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgelerini..
    22. Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda?
    23. Selçuk: "(Ara tatiller) Bu, kalıcı bir..
    24. Atatürk tablosu icralık oldu
    25. Dr. Yıldırım: “Ayakkabıların hafif..
    26. Başkan Taşdemir, Bulanıklı çiftçileri..
    27. Evdeki malzemelerle ocak nasıl..
    28. Teslim olan terörist itiraf etti: PKK..
    29. Küçükçekmeceli çocuklar kendi oyununu..
    30. (Özel) Yargıtay’dan emsal karar: Eşini..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!