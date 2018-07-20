Sosyal Fobi (Anksiyete Bozukluğu) belirtileri nelerdir?

SOSYAL FOBİ NEDİR?

Sosyal fobi genelde ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Yaşam boyu herhangi bir zamanda sosyal kaygı bozukluğunun yaygınlık oranı, % 13’ün biraz üzerindedir. Şimdi sosyal fobiyi tüm yönleriyle ele almaya çalışacağız…

Sosyal kaygı, diğer insanlarla etkileşimi içeren sosyal durumların korkusudur. Sosyal kaygının, diğer insanlar tarafından olumsuz olarak değerlendirilmenin korkusu ve endişesi olduğunu söyleyebiliriz. Yaygın bir rahatsızlıktır ve kişinin hayatının birçok alanında endişe ve korkuya neden olur. Kroniktir ve kendi kendine geçen bir durum değildir. Sadece psikoterapi insanların sosyal kaygının üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.

SOSYAL FOBİYİ TETİKLEYİCİ BELİRTİLER

Sosyal fobisi olan kişiler genellikle aşağıdaki durumlarda ciddi sıkıntılar yaşarlar:

Başka insanlara tanıtılmak

Alay edilmek veya eleştirilmek

İlgi odağı olma

Bir şey yaparken başkaları tarafından izlenmek

Resmi, kamusal bir durumda bir şey söylemek zorunda olmak

Yetki sahibi, otorite makamındaki kişilerle konuşma

Sosyal ortamlarda güvensiz ve huzursuz hissetme

Diğer insanlarla göz göze gelme

Toplum içinde telefonla görüşme, yemek yeme, birşeyler içme

İyi tanımadığı birine onaylanmadığını veya aynı düşüncede olmadığını ifade etme

Çok iyi tanımadığı biriyle yüz yüze konuşma

Umumi tuvaletleri kullanma

Yetenek veya bilgi testine tabi tutulma

Bir toplantıda hazırsızlık konuşma yapma

DUYGUSAL BELİRTİLER

Sosyal fobiye eşlik eden duygular; yüksek düzeyde korku, kaygı, sinirlilik, negatif duygusal döngüler, kalp çarpıntısı, kızarma, aşırı terleme, kuru boğaz ve ağız, titreme ve kas seğirmelerini içerir. Şiddetli durumlarda, kendi bedenlerini (genellikle yüz) farklı ve çirkin olarak görebilirler. Sürekli, yoğun anksiyete en sık görülen semptomdur.

İÇGÖRÜ

Sosyal kaygıya sahip insanlar tipik olarak kaygılarının akıl dışı olduğunu, gerçeklere dayanmadığını ve mantıklı bir anlam taşımadığını bilirler. Bununla birlikte, kaygı düşünceleri ve hisleri devam eder ve kroniktir. Uygun bir psikoterapi bu soruna tek çözümdür. Yıllar süren araştırmalar, bu tip terapinin, beyindeki sinir yollarını kalıcı olarak değiştirmenin tek yolu olduğu sonucuna varmıştır.

SOSYAL FOBİ TEDAVİSİ

Sosyal fobi için psikoterapi başarılı bir tedavi yöntemidir. Yapılan araştırmalar psikoterapinin tamamlanmasından sonra sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerin değiştiğini göstermektedir.

Artık korku ve endişeye kapılmadan daha rahat bir hayat yaşıyorlar. Uygun tedavi her zaman insanların düşüncelerini, inançlarını, duygularını ve davranışlarını değiştirmede etkilidir.

Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişi uyumlu olmalı ve bu bozukluğun üstesinden gelmek için terapi sürecine aktif olarak katılmalı ve cesaretli olmalıdır. Şunu aklınızdan çıkarmayın; psikoterapi size uygulanan bir yöntem değil, sizin ve terapistinizin iş birliğiyle gerçekleştirilen bir süreçtir.