Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Konseri derhal iptal edin

Müslümanların mukaddesatına ve inanç değerlerine yönelik saygısızlıkların ardı arkası kesilmiyor.

İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in surelerini rezil bir şekilde şarkı haline getiren İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo isimli sözde sanatçının, 13 Haziran’da başkent Ankara’da konser verecek olması vicdanları yaraladı.

Duyarlı Müslümanlar, şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda böyle bir rezilliğe izin verilmemesi için Ankara Valiliği’ne ve yetkililere "konseri iptal edin" çağrısında bulundu.

Yüce Allah’ın kelamını eğlence malzemesi yaptı!

Her fırsatta İslam dünyasının değerlerini hedef alan sözde sanatçı akımının son halkası olan bu şahıs, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan Şems, Nebe ve Tekbir gibi ilahi kelamları, caz ve blues gibi batı tarzı müziklerle harmanlayarak büyük bir hadsizliğe imza attı.

Yüce Allah’ın kelamının; alkolün, çıplaklığın ve her türlü gayrimeşru eğlencenin merkezde olduğu ortamlarda bir eğlence malzemesi olarak kullanılması, İslam dünyasında infiale yol açtı.

Ankara'da bu rezilliğe izin verilemez!

Sözde sanatçının, Peygamber sancağının dalgalandığı, manevi değerlerin baş üstünde tutulduğu Türkiye’nin başkentinde sahne alacak olması bardağı taşıran son damla oldu.

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda bir araya gelen binlerce inançlı vatandaş, mukaddesata yapılan bu aleni saldırının fikir özgürlüğü adı altında meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

Vatandaşlarda çağrı: Yetkililer göreve!

Ankaralılar başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yükselen sesler, devlet büyüklerine ve yerel idarecilere çağrıda bulunuyor.

Vatandaşlar, Ankara Valiliği ve ilgili mercilerin bu rezalete 'dur' demesini ve 13 Haziran’da yapılması planlanan bu skandal konserin derhal iptal edilmesini talep ediyor.

"Bu topraklar şüheda toprağıdır, mukaddesatımızın çiğnenmesine, Allah'ın kelamının eğlence mekanlarında meze yapılmasına izin verilemez!" diyen kamuoyu, yetkililerden acil bir adım bekliyor.