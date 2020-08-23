Sosa Fener’i seçti, o isim çılgına döndü! “Bunu nasıl yapar?”
Trabzonspor’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye gelen Sosa’ya, tecrübeli oyuncuyu isteyen Arjantinli teknik direktörden sert tepki geldi. Arjantinli Sosa’nın Türkiye’de kalmasını eleştiren Juan Sebastian Veron, ilginç ifadeler kullandı.
Uzun süredir 12 numaraya bekleneni veremeyen Fenerbahçe, dünya genelinde ses getiren transferlere imza attı. Trabzonspor’dan Jose Sosa’yı da renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Arjantin’de sinirleri gerdi.
Sosa’ya talip olan Arjantinli Estudiantes’in teknik direktörü Juan Sebastian Veron, tecrübeli orta saha oyuncusunun Türkiye’de kaldığına inanamadı.
Veron, Sosa’nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamasının ardından adeta çılgına döndü.
Aynı zamanda Sosa ile eskiden aynı takımda ter döken Veron, Arjantinli oyuncunun kendilerine olumsuz bir geri dönüş bile yapmadığını iddia ederek, “Değerlerden bahsetmek kolaydır, önemli olan uygulayabilmek. Bunu nasıl yapar?” dedi.
Bu olayı kişiselleştirmek istemediğini belirten Veron, “Başka şekilde çözülmesini isterdim, böyle değil!” diyerek tepkisini dile getirdi.