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Yaşam Soruna çözüm istiyorlar! Tuvalet var su yok
Yaşam

Soruna çözüm istiyorlar! Tuvalet var su yok

Yeniakit Publisher
2023-10-06 22:09:00 -

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonlarından olan Keşlik Manastırı'nın tanıtımını yapan Cabir Coşkuner, manastır çevresinde hem su sorunu çözülsün, hem de turistlerin yüzü gülsün istiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesindeki Keşlik Manastırı, son günlerde tuvaletleri ile gündeme geliyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinin Cemil köyü yakınlarında bulunan Keşlik Manastırı'nı 22 yıldır yerli ve yabancı turistlere tanıtan Cabir Çoşkuner, İl Özel İdaresinin yaptırdığı tuvaletlerde yaşanan su sorunun çözülmesini ve bölgeye gelen turistlerin mağduriyetlerinin giderilmesini dört gözle bekliyor.

Cabir Coşkuner, "22 yıldır eşimle birlikte buraya gelen yerli ve yabancı turistlere Keşlik Manastırı'nın tanıtımını yapıyoruz. Nevşehir İl Özel İdaresi, Manastır çevresinde bulunan tuvaletin bakım ve onarımını yaptı fakat bir türlü suya kavuşamadık. Manastırı gezmeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz bu konuda çok mağdur oluyor. Tuvaletlerimiz burada ama mecburen kapalı tutmak durumundayız. Çünkü su olmadığı için buradaki tuvaletler kullanılamıyor. Turistlerin tuvalet ihtiyacı olduğunda, kimilerine boş araziyi gösteriyorum. Kimileri ise bu durum ile dalga geçerek doğaya mı pisleyelim diyor. Keşlik Manastırı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin bu sorununu, kısacası hepimizin olan su sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Çünkü tuvalet yeri sorulduğunda araziye yönlendiriyoruz fakat turistleri gören çevredeki vatandaşlar bu durumdan rahatsız olabiliyor. Keşlik Manastırı'mızda bulunan tuvaletlerde yaşanan su sorununun derhal çözülmesini rica ediyoruz" dedi.

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