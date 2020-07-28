  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Sorumsuzluğun bu kadarı! Otomobili ayağını camdan çıkartıp kullandı

Aksaray - Nevşehir karayolunda seyir halinde giden sürücü, otomobili ayağını camdan çıkartıp kullandı. Trafikte terör estiren sürücünün görüntüleri ise bir başka otomobildeki kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:17:00 -
Sorumsuzluğun bu kadarı! Otomobili ayağını camdan çıkartıp kullandı

Aksaray’da otomobil kullanırken sol ayağını camdan dışarı çıkartan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün bu hareketi bir otomobilin güvenlik kamerasına ve yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikteki terör cep telefonuna ve araç kamerasına yansıdı

Olay, Aksaray - Nevşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir ilinden Aksaray istikametine seyreden otomobilin camından bir şeylerin dışarı çıkarıldığını fark eden bir otomobildeki yolcu, sürücünün sol ayağını camdan dışarıya çıkardığını gördü. Otomobildeki yolcu cep telefonuyla bu anları kaydederken, bu durum otomobilin güvenlik kamerasına da yansıdı. Otomobili bir süre bu şekilde kullanan sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı