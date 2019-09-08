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Sorumsuz çiftçiler anızları yakıyor

Adana’da tarlaların ikinci ürüne daha hızlı hazırlanmasını sağlamak amacıyla yakılan anızlar, aşırı nem ve sıcakların yaşamı zorlaştırdığı kenti dumana boğdu.

08 Eylül 2019 Pazar 09:40
Sorumsuz çiftçiler anızları yakıyor

Adana’da tarlaların ikinci ürüne daha hızlı hazırlanmasını sağlamak amacıyla yakılan anızlar, aşırı nem ve sıcakların yaşamı zorlaştırdığı kenti dumana boğdu. Çiftçiler cezalara rağmen anızları yakıyor.


Türkiye’nin 6 milyon tona yaklaşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini karşılayan Adana’da hasat devam ediyor. Tarlada mısırını biçen çiftçiler ikinci ürüne tarlanın daha hızlı hazırlanması amacıyla anızları yakıyor. Devletin anız yakanlara dekar başına 60 lira 11 kuruş para cezası vermesine rağmen mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen bazı çiftçiler, anız yakmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanında yoğun duman nedeniyle göz gözü görmüyor. Hissedilebilir kirli havanın yanı sıra tarlalardan uçan isler, evlerin en ücra köşelerine kadar ulaşıyor. Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi’nde anız yakan bir çiftçinin yanan anızın ortasında durması dikkat çekti.



“Anız yakan geleceğini yakar”


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, “Şehrin her yerine anızın zararı hakkında billboard ilanları verdik. Bu sene geçmiş yıllara göre anız yakımı aslında daha düşük. Çünkü o saplardan bazı firmalar artık elektrik üretmeye başladı ve onları tarladan alıyorlar. Bu yüzden azaldı şu anda ama yine sorumsuz çiftçiler var ve cezaya rağmen yakıyorlar. Anız yakan geleceğini yakar. Anızı lütfen yakmayın. Anız yakarak toprağı kirletmeyelim” diye konuştu.


Kadir Yakşi isimli vatandaş ise anız küllerinin balkondaki çamaşırlara bile bulaştığını kaydetti. Mekseline Tatlıhatun isimli vatandaş da anız yakmanın sadece insanlara zararlı olmadığına dikkat çekerek, “Anız yangınları için biraz bilinçli olmasını istiyorum insanların. Hayvanları düşünmelerini istiyorum. Onların da bir canları var ve bazen koruyamıyorlar kendilerini. İnsanların bilinçli olmasını rica ediyorum. Ayrıca havayı da kirletiyor. Her türlü açıdan zarar veriyor. İnsanların kendi çıkarları için başkalarının canına kastetmemesini istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:40
  1. doğa

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