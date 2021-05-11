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Eğitim Sorumluluk sınavları yapılacak mı? Liselerde sorumluluk sınavları tarihi
Eğitim

Sorumluluk sınavları yapılacak mı? Liselerde sorumluluk sınavları tarihi

Sorumluluk sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları tarihleri merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, Sorumluluk sınavları yapılacak mı? Liselerde sorumluluk sınavları tarihi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 21:27:00 -
Sorumluluk sınavları yapılacak mı? Liselerde sorumluluk sınavları tarihi

Sorumluluk sınavı halk arasında da en çok bildiği 9, 10, 11, 12. sınıfında okuyan öğrencilere yapılan bir sınavdır. Sorumluluk sınavı bir öğretim yılında 2 kere ortalama yükseltme ve ikinci dönem başında sınavları olarak yapılır. Peki, bu yıl sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?

Sorumluluk sınavları yapılacak mı?

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınavlara ilişkin flaş açıklamada bulundu ve yeni düzenlemeler ile ilgili bilgi verdi. Bakanlık en çok sorulan soruları da yanıtladı. İşte sorumluluk sınavları ile ilgili sorunun yanıtına ilişkin Bakan Selçuk'un açıklaması...

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