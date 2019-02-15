0553 313 94 23

Sorumlular adalet önünde

Kartal’da Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı.

15 Şubat 2019 Cuma 13:17
Sorumlular adalet önünde

Kartal’da Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı.

Sema Sokak’ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ekiplerce binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Burada 2 cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu“taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanırken, Osman Mısırlıoğlu ve Arzu Keleş Baran ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu’nun aleyhinde kuvvetli suç şüphesi olarak kabul edilebilecek somut deliller bulunması, ön bilirkişi raporu, karot numunesi kırım tutanağı, olay yeri inceleme ve keşif tutanaklarını dikkate alarak, tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu’nun ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:17
  1. Suzan Çayır
  2. Anadolu Adalet Sarayı
  3. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği
  4. Uğur Mısırlıoğlu
  5. Arzu Keleş Baran
  6. Osman Mısırlıoğlu
  7. Yeşilyurt Apartmanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell’den Pera’da nostaljik mağaza
    1. Turkcell’den Pera’da nostaljik mağaza
    2. Dijital dönüşümde büyük düşün, küçük..
    3. Rektör Çomaklı, Erzurum Ticaret..
    4. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    5. Şermet: "Galibiyet serimizi devam..
    6. Gezer, köy ziyaretlerini aralıksız..
    7. HDI Sigorta Alex de Souza'yı..
    8. Başkan Bozkurt’dan Ziraat Odası ve..
    9. Çin'den ABD’ye "en iyi seçenek iş..
    10. Bilecik’te 194 kilometrelik yol ağına..
    11. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,..
    12. ASELSAN’dan 92,9 milyon Euro’luk..
    13. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    14. Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi..
    15. Çorum'da istinat duvarı çöktü
    16. Kadıköy'de yangın
    17. Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaatta..
    18. Vali Şentürk ve konuklarından tarihi..
    19. 19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    20. "31 Mart'taki virajı omuz omuza dönmek..
    21. CHP'den "Sokak Ekonomisi ve..
    22. SÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana..
    23. Sevgililer Günü’nün hediyesi akıllı..
    24. NBA All Star 2019 ne zaman NBA All..
    25. Türkiye Engelliler Meclisine Doğru..
    26. Faruk Yaman’ın acı günü
    27. Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik, 2004..
    28. Eskişehir’de AK Parti adayının seçim..
    29. Emekli Emniyet Amirinin oğlu kalp..
    30. THY’den ortaklık iddialarına yalanlama
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz