Soru o değil bu: Murat Ongun Cenevre tatilinin bedelini İBB'ye mi ödetti?

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İstanbullu karla mücadele ederken, şehrin hangi kafaya emanet olduğu da ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu karla boğuşurken, bir balık lokantasında sefa sürdü. Sözcüsü Ongun'un ise eşi ile Cenevre tatilinde olduğu öğrenildi.

Kamuoyu Ongun'un istifa etmesini beklerken, Cüneyt Özdemir'e konuşan Ongun ise, "Cenevre'de misiniz?" sorusuna, soru sorarak cevap verip, sorumsuzluğunu "özel hayat" kılıfı ile örtmeye çalıştı.

Murat Ongun:

Evet, Cenevre'deyim ama soru şu: Benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil.

Soru şu Ongun: Tatil bedelini İBB mi ödedi?

Ongun'un pişkin cevabı İstanbulluyu hayrete düşürürken, Cenevre'deki otel fiyatları da ayrı bir tartışma konusu oldu. Türkiye'ye sığamayıp, tatil için eşi ile birlikte Cenevre'yi tercih eden Ongun'un masraflarını kimin karşıladığı merak ediliyor.

Cenevre'de en uygun otellerin fiyatı 15-25 bin arasında değişirken, kabaca yapılan bir hesapta bile, Ongun'un tatil bedelinin en az 30 zamlı asgari ücret olduğu ortaya çıkıyor. İstanbullunun "hizmet" için ayrılan parasını yandaşlarına peşkeş çeken İBB'nin, Murat Ongun'un tatil bedelini karşılayıp, karşılamadığı cevap bekleyen sorular arasında.