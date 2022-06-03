"Sorsan hepsi ağlar" deyip bombaladı! O paranın üzerine sakın yatmayın

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, mayıs ayı enflasyon rakamlarının bugün açıklanacağını hatırlatarak, şirketlere “Pamuk ellerinizi atın cebinize de, enflasyon karşısında ücretleri pula dönen işçinize biraz zam yapın” çağrısında bulundu. Güngör, yazısında İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı şirket verilerine değinerek şunları kaydetti:

"Bugün enflasyon rakamları açıklanıyor. 'Rakam şu olur, bu olur' demeyeceğim. Ama öyle nisanda yüzde 70'i gören enflasyonun kendi kendine düşmeyeceği açık... Hele geçen ay gelen fiyat artışlarından sonra... Hepimiz, yüksek enflasyon dönemlerinde kaybedenin kim olduğunu biliyoruz. Elbette, bu işten en çok sabit gelirle yaşamaya çalışanlar etkileniyor. Onların gelirleri, maaşları, ücretleri enflasyon kadar artmıyorsa her gün yükselen etiketler alım güçlerini düşürüyor.

Peki ya bu işten kazanan kim?

Önceki gün İSO 500 açıklandı.

Tabii ki, patron kesimi...

Girdi maliyetleri artsa da fiyatlama davranışlarını ona göre şekillendirdiler.

Hatta son dönemde ortada bir davranış filan da kalmadı.

'Alabildiğine...' fiyat politikası dönemine girdiler.

Velhasıl onlar maliyetleri fiyatlarına yansıttıkları için tuzları kuru...

İstanbul Sanayi Odası verilerinde bunlar apaçık ortada... Satışları yüzde 73.8 artmış... Faaliyet kârları yüzde 140 yükselmiş... Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârları yüzde 120 çıkmış... Dönem kârları yüzde 137.2'yi bulmuş...

Verilere göre, 2021'de 405 şirket kâr etmiş... Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr elde eden firma sayısı ise 489... Neredeyse tamamı...

Faaliyet karlılığındaki iyileşmenin yanı sıra özellikle net kambiyo kârlarının etkisiyle üretim faaliyeti dışı gelirlerdeki artış da kârlılığa pozitif katkı yapmış gözüküyor.

Allah bereket versin, vermesine de...

Bereketi bulmaları için elde ettikleri kârı çalışanlarına da vermeleri gerekmez mi!

Hem de bu yüksek enflasyon ortamında...

Ona da bakalım...

Veriler, aynı yılda ödenen maaş ve ücretlerdeki artışın sadece yüzde 33'te kaldığını gösteriyor.

Yani kazansalar da kârlarını işçiyle paylaşmamışlar.

Bedeli yine emekçiye ödetmişler!

Bu gün dünden farklı mı?

Hayır tabii ki...

Sorsan hepsi ağlar, "Benzin arttı, hammadde arttı, dolar arttı" diye...

Peki güzel kardeşim?

Devlete ağladınız, Kredi Garanti Fonu'ndan ucuz kredileri aldınız. Gidip yata kata dövize saldırdınız. 'Asgari ücret artarsa işçi çıkarırım' tehdidiyle desteği kaptınız. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, ek prim indirimlerinden geri kalmadınız.

Belli ki, ağladığınız kadar da kötü geçmemiş 2021...

O halde pamuk ellerinizi atın cebinize de...

Enflasyon karşısında ücretleri pula dönen işçinize biraz zam yapın..."