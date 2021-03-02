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Gündem Sorsan emekçiyiz derler! FOX'tan Cüneyt Özdemir'e sansür
Gündem

Sorsan emekçiyiz derler! FOX'tan Cüneyt Özdemir'e sansür

Yahudi menşeili FOX TV, Cüneyt Özdemir'in röportajına canlı yayında yer vererek gazetecinin ismini sansürledi. Ortaya çıkan durum sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 16:09:00 -
Sorsan emekçiyiz derler! FOX'tan Cüneyt Özdemir'e sansür

FOX Haber, gazeteci Cüneyt Özdemir’in kendi Youtube kanalında yaptığı söyleşiyi haberleştirdi. Ancak hem Özdemir’in hem de konuğunun ismini buzladı. Özdemir bu duruma tepki göstererek, ‘Tam bir komedi’ dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisinin Youtube kanalında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Tepki geldi

Bu söyleşiyi FOX Haber merkezi haber olarak derleyip izleyicisine sundu. Ancak FOX Haber hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un hem de gazeteci Cüneyt Özdemir’in isimlerini buzladı.

Bu duruma gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medyadan tepki gösterdi. FOX Haber’in kendi haberini sunduğu görüntüyü takipçileriyle paylaşan Özdemir, “Fox haber benim yaptığım söyleşiyi haberleştirmiş isimleri buzlamış. Tam komedi!” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise 'Sorsan emekçiyiz derler! Emeğe saygı duymazlar' denilerek FOX'a repki gösteridli.

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